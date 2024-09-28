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Галактионов: Батраков — очень классный парень. Для звёздной болезни нет предпосылок

Галактионов: Батраков — очень классный парень. Для звёздной болезни нет предпосылок
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактинов поделился мнением о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

— Мы не говорим Батракову, что если у тебя завтра начнётся звёздная болезнь, то мы с тобой разберёмся.

Алексей — очень классный парень, очень приятный в общении. Команда его поддерживает, у него хорошее окружение, семья. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что у него начнётся звёздная болезнь.

Самошников сейчас играет раскрепощённо. Мы требуем от него играть в переходных фазах, зонах. Его игра сейчас — следствие наших требований.

— Вы говорили, что «Локомотив» превращается в хищника, которому хочется больше и больше.
— Сегодня мы кусочек откусили. Надо идти поэтапно. Вкус побед он есть, нам хочется его развивать, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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