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Бабич: у «Спартака» большой отрыв от соперников, мы не должны столько позволять

Бабич: у «Спартака» большой отрыв от соперников, мы не должны столько позволять
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Красно-белые проиграли железнодорожникам со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Мы проиграли. Во-первых, мы пропустили непростые голы. Мы не должны позволять сопернику столько, сколько позволяли в последних матчах. Сегодня мы играли против хорошей команды с хорошими игроками. Они на втором месте в турнирной таблице.

Я согласен, что большой отрыв от соперников выше. Мы должны работать и побеждать», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 10 матчей. «Локомотив» (24) находится на первой строчке.

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