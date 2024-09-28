Бабич: у «Спартака» большой отрыв от соперников, мы не должны столько позволять

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Красно-белые проиграли железнодорожникам со счётом 1:3.

«Мы проиграли. Во-первых, мы пропустили непростые голы. Мы не должны позволять сопернику столько, сколько позволяли в последних матчах. Сегодня мы играли против хорошей команды с хорошими игроками. Они на втором месте в турнирной таблице.

Я согласен, что большой отрыв от соперников выше. Мы должны работать и побеждать», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 10 матчей. «Локомотив» (24) находится на первой строчке.