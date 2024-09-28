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«Локомотив» установил личный рекорд по забитым мячам после 10 туров

«Локомотив» установил личный рекорд по забитым мячам после 10 туров
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Московский «Локомотив» забил 25 голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Этот показатель является рекордным для железнодорожников после первых 10 туров сезона в чемпионате России, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также сообщается, что «Локомотив» лишь однажды набирал больше 24 очков после 10 туров. В сезоне-2002 красно-зелёные имели в своём активе 26 очков.

Московский «Локомотив» набрал 24 очка в 10 матчах нынешнего сезона и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт 6 октября.

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