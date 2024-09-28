Батраков: к статусу звезды никак не отношусь, без команды ничего бы не получилось
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники дома одержали победу со счётом 3:1.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7' 1:1 Барко – 16' 2:1 Самошников – 36' 3:1 Воробьёв – 58'
«Без команды у меня ничего бы не получилось. Дима Воробьёв сегодня забил шикарный гол. Мог ещё сегодня с углового отдать. Всё идёт так, как идёт. К статусу звезды никак не отношусь — оставляю это вам. Я хочу помогать команде побеждать», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 10 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
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