Батраков: к статусу звезды никак не отношусь, без команды ничего бы не получилось

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники дома одержали победу со счётом 3:1.

«Без команды у меня ничего бы не получилось. Дима Воробьёв сегодня забил шикарный гол. Мог ещё сегодня с углового отдать. Всё идёт так, как идёт. К статусу звезды никак не отношусь — оставляю это вам. Я хочу помогать команде побеждать», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 10 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.