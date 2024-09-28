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Баринов вышел на поле с сыном, Воробьёв показывал сердечки и бурно праздновал. Фото дерби

28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Спартак». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт уже на седьмой минуте: отличился защитник железнодорожников Илья Самошников. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт. Спустя 20 минут Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — шестой с 16 очками.