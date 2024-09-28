Карпукас: «Локомотив» ничего не дал сделать «Спартаку», заслуженно победили

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1), а также высказался о своей голевой передаче на Илью Самошникова на 36-й минуте.

«Тяжёлый матч, у них достаточно сильный уровень игроков. Но мы ничего не дали им сделать. Не так много у них было моментов, так что заслуженно победили. А на контратаках могли ещё и поймать свой шанс.

Голевой пас? «На чуйку». Я видел, что рядом с Воробьёвым был игрок, поэтому давал просто на пустую зону, надеясь, что там кто‑то из наших есть. Думаю, что вся эта комбинация показывает уровень игроков, которые собраны в «Локомотиве» сегодня», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.