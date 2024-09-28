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Карпукас: «Локомотив» ничего не дал сделать «Спартаку», заслуженно победили

Карпукас: «Локомотив» ничего не дал сделать «Спартаку», заслуженно победили
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1), а также высказался о своей голевой передаче на Илью Самошникова на 36-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Тяжёлый матч, у них достаточно сильный уровень игроков. Но мы ничего не дали им сделать. Не так много у них было моментов, так что заслуженно победили. А на контратаках могли ещё и поймать свой шанс.

Голевой пас? «На чуйку». Я видел, что рядом с Воробьёвым был игрок, поэтому давал просто на пустую зону, надеясь, что там кто‑то из наших есть. Думаю, что вся эта комбинация показывает уровень игроков, которые собраны в «Локомотиве» сегодня», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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