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«Осасуна» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

«Осасуна» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Осасуна» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» после семи матчей располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 11 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 21 очко. Последний очный матч команд прошёл 31 января в 20-м туре чемпионата Испании, завершившись минимальной победой «Барселоны» со счётом 1:0.

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