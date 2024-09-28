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Червиченко: тон обожания к Станковичу к концу сезона сменится на ненависть

Червиченко: тон обожания к Станковичу к концу сезона сменится на ненависть
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 10-го тура чемпионата России, в котором красно-белые проиграли «Локомотиву» — 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Спартак» постоянно находится в апатии. Единственный матч, в котором за 10 туров «Спартак» был хорош — это матч с «Зенитом». Остальное время позволял выиграть запредельный фарт. Даже в игре с «Локомотивом» опять был чудной пенальти. Конечно, можно ставить точку, но не бесспорная история.

А «Локомотив» всё забивает с игры после великолепных комбинаций. Они выдают мяч на открытое пространство, где находится один игрок. Все три мяча были на загляденье. Что показал «Спартак», кроме пенальти? Ничего. О чём тут можно говорить? Работа Галактионова видна, а Станковича — нет. Все истории с праздниками, подношениями, тортами, плясками и бубнами — этот тон обожания к концу сезона сменится на траурные цвета ненависти к Станковичу.

Я не вижу ничего, чем команда могла бы удивить. Ощущение, будто во дворе бросили мяч и сказали: «Пацаны, вы тут мастера, бегите и попробуйте что-то показать». Вот они и бегают. Да, усадил сегодня Барко в центре поля Пиняева на пятую точку очень эффектно. Всё блестяще и великолепно. Но как это на турнирную таблицу влияет? Никак. Такими эпизодами «Спартак» показывает что-то интересное: где-то блеснул Бабич, где-то Бонгонда или Барко пройдут — всё это не сказывается на конечном результате. Игры у команды нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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