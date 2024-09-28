Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: в матче со «Спартаком» футболисты «Локомотива» играли сердцем

Галактионов: в матче со «Спартаком» футболисты «Локомотива» играли сердцем
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Хорошая победа. Мы очень довольны, что победили при наших болельщиках. Спасибо им большое, что пришли нас поддержать. Такая духовитая победа. Ребята сегодня играли сердцем. Такая энергетика трибун очень чувствуется. Но давайте обойдёмся без лозунгов. Мы идём от матча к матчу. Понятно, что все футболисты «Локомотива» хотят максимальных результатов. Сегодня есть цели и задачи. Есть отдельный матч, который надо выиграть. Мы ответственно готовимся», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Карпукас: «Локомотив» ничего не дал сделать «Спартаку», заслуженно победили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android