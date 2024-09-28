Галактионов: в матче со «Спартаком» футболисты «Локомотива» играли сердцем

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Хорошая победа. Мы очень довольны, что победили при наших болельщиках. Спасибо им большое, что пришли нас поддержать. Такая духовитая победа. Ребята сегодня играли сердцем. Такая энергетика трибун очень чувствуется. Но давайте обойдёмся без лозунгов. Мы идём от матча к матчу. Понятно, что все футболисты «Локомотива» хотят максимальных результатов. Сегодня есть цели и задачи. Есть отдельный матч, который надо выиграть. Мы ответственно готовимся», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.