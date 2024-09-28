Галактионов заявил, что доволен трансфером Монтеса в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил трансфер защитника Сесара Монтеса.

«Безусловно, доволен трансфером Монтеса. Мы его смотрели — это капитан сборной Мексики, игрок с международным опытом. По своим качествам подходит с тем, чтобы развиваться и давать необходимые для команды качества», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики Монтеса была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.