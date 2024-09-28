Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов ответил, была ли у «Локомотива» установка играть по флангу Денисова

Галактионов ответил, была ли у «Локомотива» установка играть по флангу Денисова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 10-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

— Была ли установка играть по флангу Денисова?
— Прямо по нему — нет. Мы акцентировали внимание на том, что нам делать в тех или иных ситуациях, когда мы владеем мячом. Понимали, как играют футболисты обороны соперника — достаточно высоко. Нам было необходимо использовать свободное пространство за спиной — мы этим пользовались и были хороши в переходных фазах. Бегло посмотрели статистику по владению — у соперника есть преимущество. Но я уже сказал, что владеть преимуществом — не значит владеть инициативой. Это не самый главный компонент на сегодняшний день, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ
«Локо» восхитителен! Просто переехал «Спартак» и возглавил РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android