Галактионов ответил, была ли у «Локомотива» установка играть по флангу Денисова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 10-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (3:1).

— Была ли установка играть по флангу Денисова?

— Прямо по нему — нет. Мы акцентировали внимание на том, что нам делать в тех или иных ситуациях, когда мы владеем мячом. Понимали, как играют футболисты обороны соперника — достаточно высоко. Нам было необходимо использовать свободное пространство за спиной — мы этим пользовались и были хороши в переходных фазах. Бегло посмотрели статистику по владению — у соперника есть преимущество. Но я уже сказал, что владеть преимуществом — не значит владеть инициативой. Это не самый главный компонент на сегодняшний день, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.