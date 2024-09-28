Тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итог летней трансферной кампании

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил летнюю трансферную кампанию железнодорожников.

«Доволен трансферной кампанией. Мы закрыли те позиции, которых нам не хватало. Взяли центрального защитника, присоединился Дима Воробьёв, взяли в аренду Севикяна, который нам знаком по игровым качествам, Артём Тимофеев в средней линии», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московский «Локомотив» набрал 24 очка в 10 матчах нынешнего сезона и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт 6 октября.