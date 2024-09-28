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Тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итог летней трансферной кампании

Тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итог летней трансферной кампании
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил летнюю трансферную кампанию железнодорожников.

«Доволен трансферной кампанией. Мы закрыли те позиции, которых нам не хватало. Взяли центрального защитника, присоединился Дима Воробьёв, взяли в аренду Севикяна, который нам знаком по игровым качествам, Артём Тимофеев в средней линии», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московский «Локомотив» набрал 24 очка в 10 матчах нынешнего сезона и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт 6 октября.

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