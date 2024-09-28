Созин: «Локо» просто не заметил дорогущий состав «Спартака». Легко могли забивать больше

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (3:1).

«Я читал несколько интервью Амарала, в том числе, что он поставил клубу за трансферы оценку 7 из 10. Звучит спорно. Барко – безусловный плюс. Но вот «Спартак» вышел против «Локомотива», у которого больших трансферов нет. И где был «Спартак»? Ничего сделать не смогли! Разве они могли сравнять? Нет. А вот забить больше «Локо» мог легко. Так что кошелёк – это не главное. «Локо» этот дорогущий состав «Спартака» просто не заметил.

С таким дорогим и серьёзным составом Станкович должен показывать больше. А сегодня у «Локо» игра лучше и место в таблице выше. Но да, пока что прошла только треть чемпионата. Время исправиться ещё есть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.