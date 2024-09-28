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«Спартак» проиграл в РПЛ впервые за два месяца

«Спартак» проиграл в РПЛ впервые за два месяца
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Московский «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые проиграли в чемпионате России впервые за два месяца.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

Последним клубом, которому проиграл «Спартак» до «Локомотива», был «Оренбург», матч с которым прошёл 21 июля в рамках 1-го тура РПЛ (0:2).

На седьмой минуте прошедшего матча хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

«Спартак» после 10 сыгранных матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

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