«Спартак» проиграл в РПЛ впервые за два месяца

Московский «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые проиграли в чемпионате России впервые за два месяца.

Последним клубом, которому проиграл «Спартак» до «Локомотива», был «Оренбург», матч с которым прошёл 21 июля в рамках 1-го тура РПЛ (0:2).

На седьмой минуте прошедшего матча хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

«Спартак» после 10 сыгранных матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.