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Андрей Аршавин высказался о поражении «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Андрей Аршавин высказался о поражении «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-зелёных.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Хорошая игра. У «Локомотива» получилось реализовать свои сильные стороны, а «Спартак» непонятно почему выбрал схему с двумя нападающими, не понимаю, чего они хотели добиться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой победы московский «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и расположился на шестой строчке.

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