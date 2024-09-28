Андрей Аршавин высказался о поражении «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-зелёных.

«Хорошая игра. У «Локомотива» получилось реализовать свои сильные стороны, а «Спартак» непонятно почему выбрал схему с двумя нападающими, не понимаю, чего они хотели добиться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой победы московский «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» заработал 16 очков и расположился на шестой строчке.