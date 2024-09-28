Стало известно, сколько зрителей посетило дерби «Локомотив» — «Спартак»

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1) посетили 20 003 зрителя. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.