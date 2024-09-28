Защитник «Спартака» Бабич пропустит матч 11-го тура РПЛ с «Ростовом»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. Таким образом, Бабич пропустит матч 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Игра состоится 5 октября в 19:00 мск.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.