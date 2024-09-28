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Мостовой: игра «Спартака» с «Локомотивом» одна из самых слабых при Станковиче

Мостовой: игра «Спартака» с «Локомотивом» одна из самых слабых при Станковиче
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Экс-футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 10-го тура Российской-Премьер-Лиги, в которой встречались «Локомотив» и «Спартак» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Игра «Спартака» с «Локомотивом» одна из самых слабых при Станковиче. Даже первая игра в Оренбурге была поживее. На минуте 15-й мне в глаза бросился Абена — показалось, что у него килограмма четыре лишних. Это не камень в его адрес, но со стороны так выглядит. Казалось, что есть какой-то лишок — из-за этого он неправильно выбирал позицию, подстраховывал. Его замена была очевидна.

Смотришь счёт 3:1, думаешь, что игра была туда-сюда. Но игра была вообще спокойной. У «Локомотива» четыре удара в створ ворот, три из которых забили. Какая-то мёртвая игра. По статистике «Локомотив» даже не превзошёл. Другое дело, что у «Спартака» наступила какая-то апатия. Футболистам «Спартака» не хватило лёгкости, энергии и свежести. «Локомотив» воспользовался непонятным состоянием «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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