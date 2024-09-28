Арбитр Федотов оценил эпизод с наступом на Лусиано в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с участием нападающего «Зенита» Лусиано Гонду в матче 10-го тура с «Краснодаром». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. На момент написания новости счёт в игре – 0:0.

«Не думаю, что Тормена специально наступил на Лусиано. Хотел поставить ногу на землю – но не получилось. Жёлтой карточки тут достаточно. Но Сухой бы не удалил, даже если бы было что-то большее – только если бы его пригласили посмотреть повтор. А позвать смотреть на красную его могли, только если бы наступил на Лусиано так, что получился бы омлет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.