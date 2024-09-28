Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил эпизод с наступом на Лусиано в матче «Краснодар» — «Зенит»

Арбитр Федотов оценил эпизод с наступом на Лусиано в матче «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с участием нападающего «Зенита» Лусиано Гонду в матче 10-го тура с «Краснодаром». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. На момент написания новости счёт в игре – 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Не думаю, что Тормена специально наступил на Лусиано. Хотел поставить ногу на землю – но не получилось. Жёлтой карточки тут достаточно. Но Сухой бы не удалил, даже если бы было что-то большее – только если бы его пригласили посмотреть повтор. А позвать смотреть на красную его могли, только если бы наступил на Лусиано так, что получился бы омлет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Зенит» добавил после перерыва! Но и «Краснодар» создаёт моменты. LIVE
Live
«Зенит» добавил после перерыва! Но и «Краснодар» создаёт моменты. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android