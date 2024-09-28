Червиченко: нет ничего, что поспособствовало бы «Спартаку» подняться выше 4-й строчки

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

«Нет ничего, что поспособствовало бы «Спартаку» подняться выше четвёртой строчки. Надо отметить, что у «Спартака» есть стабильность. До 10-го тура все кричат, что «Спартак» будет чемпионом — после этого пластинку переворачивают и кричат, что выиграют Кубок России. Ближе к апрелю достают третью пластинку: «Ничего, мы себя ещё в следующем сезоне покажем». То есть три пластинки всегда наготове (смеётся). Причём эти пластинки можно доставать не глядя на календарь. Всё строго тур в тур происходит. Первый этап закончен, переходим к следующему — ставка на Кубок!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.