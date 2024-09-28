«Все мы знаем, что порядок бьёт класс». Форвард «Локо» Воробьёв — о победе над «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Мы настраивались на эту игру, готовились. На поле не было равнодушных. Все бились. Все мы знаем, что порядок бьёт класс. В первом тайме получил незначительное повреждение, поэтому когда Галактионов во втором тайме меня спросил, я сказал, что можно поменяться. У нас одна задача — побеждать в каждом матче и радовать болельщиков, — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.