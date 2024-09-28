«Ростов» — «Акрон»: Беншимол вывел гостей вперёд на пятой минуте игры

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Акрон» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.