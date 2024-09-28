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«Ростов» — «Акрон»: Беншимол вывел гостей вперёд на пятой минуте игры

«Ростов» — «Акрон»: Беншимол вывел гостей вперёд на пятой минуте игры
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Акрон» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

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