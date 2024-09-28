«Краснодар» — «Зенит»: счёт в матче после первого тайма 0:0

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Счёт в матче после первого тайма — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче после первого тайма не открыт.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. В игре 15-го тура команды сыграли вничью со счётом — 1:1, а во встрече 24-го тура «Зенит» обыграл «Краснодар» с минимальным преимуществом — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив», у которого 24 очка после 10 игр. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 23 очка. «Краснодар», набравший за девять туров 21 очко, занимает третье место.