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Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Краснодар» — «Зенит»: счёт в матче после первого тайма 0:0

«Краснодар» — «Зенит»: счёт в матче после первого тайма 0:0
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Счёт в матче после первого тайма — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Счёт в матче после первого тайма не открыт.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. В игре 15-го тура команды сыграли вничью со счётом — 1:1, а во встрече 24-го тура «Зенит» обыграл «Краснодар» с минимальным преимуществом — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив», у которого 24 очка после 10 игр. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 23 очка. «Краснодар», набравший за девять туров 21 очко, занимает третье место.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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