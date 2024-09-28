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«Бавария» — «Байер»: Павлович сравнял счёт на 39-й минуте

«Бавария» — «Байер»: Павлович сравнял счёт на 39-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра идёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в игре – 1:1 «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Роберт Андрих с передачи Гранита Джаки. На 39-й минуте дальним ударом забил полузащитник «Баварии» Александар Павлович.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Байер» заработал девять очков и располагается на четвёртой строчке.

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