«Бавария» — «Байер»: Павлович сравнял счёт на 39-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра идёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер. Матч начался в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в игре – 1:1 «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Роберт Андрих с передачи Гранита Джаки. На 39-й минуте дальним ударом забил полузащитник «Баварии» Александар Павлович.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Байер» заработал девять очков и располагается на четвёртой строчке.