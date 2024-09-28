Карпукас: «Локомотив» своим примером хочет доказать, что в России есть футбол

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1) высказался о составе железнодорожников.

— «Локомотив» ставит на воспитанников, «Спартак» — на дорогих легионеров. Выходит, первая тактика на сегодня сильнее?

— Смотря на каких российских игроков ставить. Мы своим примером хотим доказать, что в России есть футбол, есть хорошие футболисты. И то, что легионеры не доминируют в РПЛ: у нас есть игроки, которые тоже умеют играть в футбол, — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.