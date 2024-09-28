Созин: аплодисменты Галактионову — имиджевый жест для Станковича, не для боссов «Спартака»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Я привык видеть эмоционального Станковича. Который кричит, заводит команду, болельщиков – в общем, обычно тренер «Спартака» эмоционально весь в игре. Но не сегодня. В матче с «Локо» я его не узнал. Может, он заранее понял, что проиграл матч. Ну а аплодисменты Галактионову – это хороший имиджевый жест для Станковича, но не для болельщиков и боссов «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.