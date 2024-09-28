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«Моё почтение». Константин Генич — о победе «Локомотива» над «Спартаком» в дерби

«Моё почтение». Константин Генич — о победе «Локомотива» над «Спартаком» в дерби
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Комментатор Константин Генич оценил победу «Локомотива» в матче 10-го тура со «Спартаком» со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Везде быстрее, агрессивнее, ярче. В каждой зоне, на каждом участке!

Одно удовольствие смотреть. Михаил Галактионов и игроки «Локомотива» — моё почтение! Шикарная подготовка, и самое главное — максимально правильный баланс.

Где надо, повыше, где надо, присели и выпрямились! Браво», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» нападающий Дмитрий Воробьёв.

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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