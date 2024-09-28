«Должен был забить пять или шесть». Палмер — о покере в матче с «Брайтоном»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер, ставший автором четырёх забитых мячей в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2), прокомментировал победу своей команды.

«Я должен был забить пять или шесть! Когда я упустил первый шанс, то был расстроен, но с их манерой игры и высокой линией защиты я чувствовал, что у нас будет больше шансов.

Тренер выстроил хороший план игры, мы знали, как атаковать их, отдавая первые передачи. «Брайтон» — хорошая команда, хорошо владеющая мячом. Они играют так же, как и мы. Три очка — это то, что нам было нужно, и мы это получили. Я стараюсь играть в каждой игре как можно лучше», — приводит слова Палмера ВВС.