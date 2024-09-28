«Должен был забить пять или шесть». Палмер — о покере в матче с «Брайтоном»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер, ставший автором четырёх забитых мячей в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2), прокомментировал победу своей команды.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Рюттер – 7' 1:1 Палмер – 21' 2:1 Палмер – 28' 3:1 Палмер – 31' 3:2 Балеба – 34' 4:2 Палмер – 41'
«Я должен был забить пять или шесть! Когда я упустил первый шанс, то был расстроен, но с их манерой игры и высокой линией защиты я чувствовал, что у нас будет больше шансов.
Тренер выстроил хороший план игры, мы знали, как атаковать их, отдавая первые передачи. «Брайтон» — хорошая команда, хорошо владеющая мячом. Они играют так же, как и мы. Три очка — это то, что нам было нужно, и мы это получили. Я стараюсь играть в каждой игре как можно лучше», — приводит слова Палмера ВВС.
Комментарии
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