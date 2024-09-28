Главный тренер «Челси» Мареска: Палмер забил четыре гола, но мог бы ещё два или три

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о победе в матче 6-го тура английской Премьер-лиги c «Брайтоном» (4:2).

«Очень хорошая победа, мы могли бы добиться большего в некоторых моментах матча, но в целом мы заслуживали победы. Команде нужно научиться играть так, чтобы улучшать свои результаты, но в целом это был фантастический день для меня. Он [Коул Палмер] забил четыре гола, я сказал ему, что он мог бы забить ещё два или три. Я знал Коула много лет назад, он топ-игрок и просто обязан продолжать в том же духе.

Два пропущенных гола — могут случаться. Важно, чтобы команда продолжала в том же духе, создавая много моментов. Мы счастливы. Вероятно, мы можем лучше оценить игровой момент. Сначала мы проигрывали со счётом 0:1, затем играли с преимуществом в два мяча. У нас много игроков, в течение недели мы играли в Кубке, а затем и сейчас. У каждого есть своя минутка. Я был больше сосредоточен на том, как команда прогрессировала, а не на результатах. Ожидаю, что мы будем играть так, как хотим», — приводит слова Марески BBC.