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Артём Дзюба забил свой первый гол в составе «Акрона»

Артём Дзюба забил свой первый гол в составе «Акрона»
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36-летний нападающий Артём Дзюба забил свой первый гол в составе тольяттинского «Акрона». Форвард отличился на 32-й минуте матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу команды из Тольятти.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

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