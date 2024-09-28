«Брентфорд» установил историческое достижение в АПЛ

«Брентфорд» забил на первой минуте матча 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). Таким образом, «Брентфорд» открыл счёт на первой минуте встречи АПЛ в третий раз подряд. «Брентфорд» стал первой командой в истории АПЛ, которой покорилось указанное достижение. Об этом сообщил CentreGoals.

Автором гола на первой минуте стал нападающий Брайан Мбемо. На 54-й минуте счёт сравнял игрок «Вест Хэма» Томаш Соучек.

После шести матчей «Брентфорд» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Первое место в АПЛ на данный момент занимает «Манчестер Сити», у которого 14 очков после шести встреч.