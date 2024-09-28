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«Брентфорд» установил историческое достижение в АПЛ

«Брентфорд» установил историческое достижение в АПЛ
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«Брентфорд» забил на первой минуте матча 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). Таким образом, «Брентфорд» открыл счёт на первой минуте встречи АПЛ в третий раз подряд. «Брентфорд» стал первой командой в истории АПЛ, которой покорилось указанное достижение. Об этом сообщил CentreGoals.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мбемо – 1'     1:1 Соучек – 54'    

Автором гола на первой минуте стал нападающий Брайан Мбемо. На 54-й минуте счёт сравнял игрок «Вест Хэма» Томаш Соучек.

После шести матчей «Брентфорд» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Первое место в АПЛ на данный момент занимает «Манчестер Сити», у которого 14 очков после шести встреч.

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