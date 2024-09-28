«Брентфорд» установил историческое достижение в АПЛ
Поделиться
«Брентфорд» забил на первой минуте матча 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). Таким образом, «Брентфорд» открыл счёт на первой минуте встречи АПЛ в третий раз подряд. «Брентфорд» стал первой командой в истории АПЛ, которой покорилось указанное достижение. Об этом сообщил CentreGoals.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мбемо – 1' 1:1 Соучек – 54'
Автором гола на первой минуте стал нападающий Брайан Мбемо. На 54-й минуте счёт сравнял игрок «Вест Хэма» Томаш Соучек.
После шести матчей «Брентфорд» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Первое место в АПЛ на данный момент занимает «Манчестер Сити», у которого 14 очков после шести встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
21:11
-
21:11
-
20:56
-
20:49
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:29
-
20:26
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:11
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:53
-
19:46
-
19:45
-
19:44
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:16