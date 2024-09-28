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«Ювентус» разгромил «Дженоа» в матче 6-го тура Серии А

«Ювентус» разгромил «Дженоа» в матче 6-го тура Серии А
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Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. «Ювентус» одержал победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 48'     0:2 Влахович – 55'     0:3 Консейсау – 89'    

На 48-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, реализовав пенальти. На 55-й минуте Влахович оформил дубль с передачи Тёна Копмейнерса. На 89-й минуте отличился крайний нападающий «Ювентуса» Шику Консейсау, которому ассистировал Кефрен Тюрам-Юльен.

После этого матча в активе «Ювентуса» 12 очков. Подопечные Тьяго Мотты занимают первое место после шести матчей. «Дженоа» идёт 17-м с пятью очками.

Турнирная таблица Серии А
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