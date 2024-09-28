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Генич рассказал, что сделал бы на месте руководства «Локомотива»

Генич рассказал, что сделал бы на месте руководства «Локомотива»
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Комментатор Константин Генич заявил, что премировал бы тренера по физподготовке в «Локомотиве», если бы он был в руководстве клуба. Красно-зелёные одержали победу в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Тренеру по физподготовке в «Локомотиве» я бы выписал премию за эти 10 туров.

«Локомотив» очень лёгкий! И это круто бросалось в глаза на фоне движения «Спартака», — написал Генич в телеграм-канале.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.

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