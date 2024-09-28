Генич рассказал, что сделал бы на месте руководства «Локомотива»

Комментатор Константин Генич заявил, что премировал бы тренера по физподготовке в «Локомотиве», если бы он был в руководстве клуба. Красно-зелёные одержали победу в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» со счётом 3:1.

«Тренеру по физподготовке в «Локомотиве» я бы выписал премию за эти 10 туров.

«Локомотив» очень лёгкий! И это круто бросалось в глаза на фоне движения «Спартака», — написал Генич в телеграм-канале.

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива».

«Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.