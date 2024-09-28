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Команда Михаила Галактионова впервые обыграла «Спартак»

Команда Михаила Галактионова впервые обыграла «Спартак»
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«Локомотив», возглавляемый Михаилом Галактионовым, победил «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ со счётом 3:1. Таким образом, команда Михаила Галактионова впервые обыграла «Спартак».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

Помимо «Локомотива», Галактионов работал в РПЛ ещё в двух клубах: «Ахмате» и «Пари Нижний Новгород». Тренер возглавил «Локомотив» в ноябре 2022-го. За время работы в этих клубах Галактионов ни разу не обыгрывал «Спартак».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдёт 6 октября, в воскресенье.

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