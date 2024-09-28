«Локомотив», возглавляемый Михаилом Галактионовым, победил «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ со счётом 3:1. Таким образом, команда Михаила Галактионова впервые обыграла «Спартак».

Помимо «Локомотива», Галактионов работал в РПЛ ещё в двух клубах: «Ахмате» и «Пари Нижний Новгород». Тренер возглавил «Локомотив» в ноябре 2022-го. За время работы в этих клубах Галактионов ни разу не обыгрывал «Спартак».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдёт 6 октября, в воскресенье.