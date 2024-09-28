Игрок «Локомотива» Сильянов назвал самого сильного футболиста в составе «Спартака»
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1) назвал самого сильного футболиста в составе красно-белых, а также главных соперников железнодорожников в нынешнем сезоне.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7' 1:1 Барко – 16' 2:1 Самошников – 36' 3:1 Воробьёв – 58'
«Барко на сегодняшний момент является самым сильным игроком «Спартака». Он техничный, быстрый, может в одиночку создать момент. Сейчас главным соперником являются «Зенит» и «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», а там посмотрим», — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».
После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.
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