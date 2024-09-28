Игрок «Локомотива» Сильянов назвал самого сильного футболиста в составе «Спартака»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1) назвал самого сильного футболиста в составе красно-белых, а также главных соперников железнодорожников в нынешнем сезоне.

«Барко на сегодняшний момент является самым сильным игроком «Спартака». Он техничный, быстрый, может в одиночку создать момент. Сейчас главным соперником являются «Зенит» и «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», а там посмотрим», — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».

После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.