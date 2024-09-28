«Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.