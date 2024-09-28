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Вулверхэмптон — Ливерпуль, результат матча 28 сентября 2024, счёт 1:2, АПЛ 2024/2025

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
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Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Молине» (Вулверхэмптон). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Конате – 45+2'     1:1 Аит-Нури – 56'     1:2 Салах – 61'    

На 45+2-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате с передачи Диогу Жоты. На 56-й минуте забил игрок «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури. На 61-й минуте нападающий Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, реализовав пенальти.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Вулверхэмптон» находится на последнем, 20-м месте, набрав одно очко.

Турнирная таблица АПЛ
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