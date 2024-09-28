Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне
Комментарии

«Зенит» уступил «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ со счётом 0:2. Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» после этого матча набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

«Зенит» и «Краснодар» играли между собой в матче за Суперкубок России. В той встрече победу одержал «Зенит» со счётом 4:2.

Материалы по теме
В РПЛ новый лидер! А «Зенит» упал на третье место!
Live
В РПЛ новый лидер! А «Зенит» упал на третье место!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android