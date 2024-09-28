«Зенит» уступил «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ со счётом 0:2. Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» после этого матча набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

«Зенит» и «Краснодар» играли между собой в матче за Суперкубок России. В той встрече победу одержал «Зенит» со счётом 4:2.