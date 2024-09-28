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«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию» в матче 8-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию» в матче 8-го тура Примеры
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Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Кубо – 8'     2:0 Оускарссон – 80'     3:0 Оускарссон – 90+2'    

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. Отличился японский нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо. На 80-й минуте исландский форвард Орри Оускарссон удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й минуте Оускарссон оформил дубль.

Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Матч с «Валенсией» россиянин пропускал из-за травмы.

После этой победы в активе «Реала Сосьедад» стало восемь очков. Команда находится на 14-м месте в таблице чемпионата. «Валенсия» с пятью очками идёт на 18-й строчке.

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