«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию» в матче 8-го тура Примеры

Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. Отличился японский нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо. На 80-й минуте исландский форвард Орри Оускарссон удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й минуте Оускарссон оформил дубль.

Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Матч с «Валенсией» россиянин пропускал из-за травмы.

После этой победы в активе «Реала Сосьедад» стало восемь очков. Команда находится на 14-м месте в таблице чемпионата. «Валенсия» с пятью очками идёт на 18-й строчке.