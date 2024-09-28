«Бавария» и «Байер» сыграли вничью в матче 5-го тура Бундеслиги

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Итоговый результат — 1:1.

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Роберт Андрих с передачи Гранита Джаки. На 39-й минуте дальним ударом забил полузащитник «Баварии» Александар Павлович.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата Германии команды сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге леверкузенский клуб разгромил мюнхенский со счётом 3:0.