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Бавария — Байер, результат матча 5-го тура Бундеслиги, счёт 1:1, 28 сентября 2024 года

«Бавария» и «Байер» сыграли вничью в матче 5-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Итоговый результат — 1:1.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Андрих – 31'     1:1 Павлович – 39'    

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Байера» Роберт Андрих с передачи Гранита Джаки. На 39-й минуте дальним ударом забил полузащитник «Баварии» Александар Павлович.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Байер» заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата Германии команды сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге леверкузенский клуб разгромил мюнхенский со счётом 3:0.

Турнирная таблица Бундеслиги
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