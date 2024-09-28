«Краснодар» обыграл «Зенит» впервые с 2018 года

Сегодня, 28 сентября, «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, чёрно-зелёные оказались сильнее сине-бело-голубых впервые с 2018 года.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.