«Акрон» сделал вынужденную замену вратаря на 59-й минуте матча с «Ростовом»
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Акрон». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу команды из Тольятти.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5' 0:2 Дзюба – 32'
На 59-й минуте голкипер «Акрона» Александр Васютин получил повреждение и был заменён. На поле появился вратарь Сергей Волков.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за девять матчей. «Акрон» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.
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