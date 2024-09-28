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«Краснодар» с Мусаевым впервые смог обыграть «Зенит» при Семаке

«Краснодар» с Мусаевым впервые смог обыграть «Зенит» при Семаке
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«Краснодар» победил «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» впервые под руководством Мурада Мусаева смог обыграть «Зенит» при Сергее Семаке.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

До этой игры Мусаев руководил «Краснодаром» в семи матчах с «Зенитом» при Семаке. В шести играх победа была за Семаком.

На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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