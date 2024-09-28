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Гол Дзюбы помог «Акрону» уверенно обыграть «Ростов» в матче 10-го тура РПЛ

Гол Дзюбы помог «Акрону» уверенно обыграть «Ростов» в матче 10-го тура РПЛ
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Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Акрон» заработал 11 очков и расположился на девятой строчке.

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