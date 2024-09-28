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Представитель Дзюбы назвал великолепным старт Артёма в «Акроне»

Представитель Дзюбы назвал великолепным старт Артёма в «Акроне»
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Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, прокомментировал игру футболиста в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Безумно рад за своего друга! Эмоции зашкаливают! Великолепный старт Артёма в РПЛ. Дальше — больше. Желаю ему и «Акрону» не останавливаться и сметать всех на своём пути», — приводит слова Гольдмана «РБ Спорт».

Для Артёма Дзюбы гол в ворота «Ростова» стал уже 230-м в карьере.

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Пари НН». Матч пройдёт 5 октября, начало — в 14:00 мск.

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