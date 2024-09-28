Александр Мостовой: возможно, ошибка Караваева будет стоить «Зениту» чемпионства

Экс-футболист Александр Мостовой высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит» (2:0).

«Результат не шокировал, шокировал эпизод с Караваевым. Это просто ужас, безобразие! Ясно, что все сейчас будут утешать Караваева и поддерживать, но он сам всё понимает. Была ничейная игра. Ничего не предвещало. Возможно, эта ошибка будет стоить «Зениту» чемпионства. Эти три очка потом могут аукнуться. Не будем забывать, что у «Краснодара» хорошая команда с сильным нападающим в лице Кордобы. Они по праву идут вверху», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.