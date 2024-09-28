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Джон Кордоба высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»

Джон Кордоба высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0), а также высказался о своём забитом голе.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Я всегда понимаю, что нужно играть сконцентрированно, ждать любого момента. Знал, что мяч туда придёт, поэтому получилось занять правильную позицию и опередить вратаря.

Чемпионат длинный. Мы понимаем, что впереди предстоит много игр, но сегодня было важно победить дома. Эта победа даёт нам ещё больший позитивный заряд на следующие матчи», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Джон Кордоба открыл счёт на 88-й минуте. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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