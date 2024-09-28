Джон Кордоба высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0), а также высказался о своём забитом голе.

«Я всегда понимаю, что нужно играть сконцентрированно, ждать любого момента. Знал, что мяч туда придёт, поэтому получилось занять правильную позицию и опередить вратаря.

Чемпионат длинный. Мы понимаем, что впереди предстоит много игр, но сегодня было важно победить дома. Эта победа даёт нам ещё больший позитивный заряд на следующие матчи», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Джон Кордоба открыл счёт на 88-й минуте. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.