«Лилль» разгромил «Гавр» в матче 6-го тура Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. «Лилль» одержал победу со счётом 3:0.

На 23-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. Затем на 35-й минуте увеличил преимущество гостей снова Дэвид. Довёл счёт до разгромного на 79-й минуте также Джонатан, оформив хет-трик во встрече.

«Гавр» после шести сыгранных матчей занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав шесть очков. «Лилль» после аналогичного количества игр располагается на четвёртой строчке, заработав 10 очков.