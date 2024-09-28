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Сергей Семак — о матче с «Краснодаром»: обидное поражение, но это футбол

Сергей Семак — о матче с «Краснодаром»: обидное поражение, но это футбол
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— Как вы оцениваете матч? Что сейчас испытываете?
— Тяжёлая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

— Что скажете по игре? Всё, что вы просили, команда делала на поле до первого пропущенного гола?
— Нет. Начали первый тайм неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Тяжёлый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, игра была до ошибки и первыми её допустили мы, пропустив обидный мяч.

— Согласны, что этому поражению не нужно придавать особенного значения? Ведь это всего лишь один матч в сезоне.
— Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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