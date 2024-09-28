Сергей Семак — о матче с «Краснодаром»: обидное поражение, но это футбол

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

— Как вы оцениваете матч? Что сейчас испытываете?

— Тяжёлая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

— Что скажете по игре? Всё, что вы просили, команда делала на поле до первого пропущенного гола?

— Нет. Начали первый тайм неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Тяжёлый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, игра была до ошибки и первыми её допустили мы, пропустив обидный мяч.

— Согласны, что этому поражению не нужно придавать особенного значения? Ведь это всего лишь один матч в сезоне.

— Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу, — приводит слова Семака «Матч ТВ».