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Таранов: сенсации не произошло, по амбициям у «Краснодара» преимущество над «Зенитом»

Таранов: сенсации не произошло, по амбициям у «Краснодара» преимущество над «Зенитом»
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Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом» со счётом 2:0 в матче 10-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Никакой сенсации не произошло. Ещё до матча сказал, что у «Краснодара» есть хорошая возможность победить. По амбициям и накалу у «Краснодара» есть небольшое преимущество — так оно и вылилось. Была равная игра, но за счёт эмоций «быкам» удалось выиграть. В моменте с первым голом Кордоба прочувствовал момент и пошёл до конца, за что футбольный бог наградил его голом. У «Краснодара» хорошая серия побед, а «Зенит» переживает не лучшее время», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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