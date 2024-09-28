Таранов: сенсации не произошло, по амбициям у «Краснодара» преимущество над «Зенитом»

Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом» со счётом 2:0 в матче 10-го тура РПЛ.

«Никакой сенсации не произошло. Ещё до матча сказал, что у «Краснодара» есть хорошая возможность победить. По амбициям и накалу у «Краснодара» есть небольшое преимущество — так оно и вылилось. Была равная игра, но за счёт эмоций «быкам» удалось выиграть. В моменте с первым голом Кордоба прочувствовал момент и пошёл до конца, за что футбольный бог наградил его голом. У «Краснодара» хорошая серия побед, а «Зенит» переживает не лучшее время», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.